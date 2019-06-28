الحرس الثوري: أمريكا لا تجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة نحو إيران

أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإيراني، علي فدوي، أن أمريكا وحلفاءها لا يجرؤون على إطلاق رصاصة واحد نحو إيران.

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وأشار فدوي، أمس الخميس، إلى أن أهم مهام حرس الثورة هي مواجهة التهديدات العسكرية وشبه العسكرية والحرب الناعمة، منوها بأن قوة طهران جعلت واشنطن وحلفاءها غير قادرين على مواجهتها.

وأضاف: "بالرغم من مضي أكثر من 30 عاما على نهاية الحرب (العراقية-الإيرانية)، ورغم عدم تجرؤ أي أحد على إطلاق رصاصة نحو إيران خلال هذه المدة، إلا أن التهديدات العسكرية لا تزال مستمرة".

وتابع فدوي: "العدو لم يجرؤ على القيام بأي عمل في المجال العسكري، لكنه ينشط في مجالات أخرى بشكل دائم".

المصدر: وكالة تسنيم