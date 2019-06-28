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الرئيس الصيني: منطقة الخليج في وضع حساس للغاية

أخبار العالم

الرئيس الصيني: منطقة الخليج في وضع حساس للغاية
Reuters
الرئيس الصيني شي جين بينغ
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، إن منطقة الخليج أصبحت الآن في وضع حساس للغاية و"تقف عند مفترق طريقي الحرب والسلام".

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قمة G20 تبدأ أعمالها في أوساكا اليابانية بحضور 37 دولة ومنظمة
قمة G20 تبدأ أعمالها في أوساكا اليابانية بحضور 37 دولة ومنظمة

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الرئيس الصيني أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا، بأن الصين تقف دائما إلى جانب السلام وتعارض الحرب.

ويشارك شي في قمة العشرين التي تعقد أعمالها في مدينة أوساكا اليابانية، بمشاركة 37 دولة ومنظمة.

المصدر: رويترز

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