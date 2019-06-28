الرئيس الصيني: منطقة الخليج في وضع حساس للغاية
Reuters
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، إن منطقة الخليج أصبحت الآن في وضع حساس للغاية و"تقف عند مفترق طريقي الحرب والسلام".
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الرئيس الصيني أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا، بأن الصين تقف دائما إلى جانب السلام وتعارض الحرب.
ويشارك شي في قمة العشرين التي تعقد أعمالها في مدينة أوساكا اليابانية، بمشاركة 37 دولة ومنظمة.
المصدر: رويترز
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