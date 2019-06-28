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أعمال قمة G20 في أوساكا اليابانية تنطلق بعد قليل ( مباشر)

ترامب: لسنا مستعجلين بشأن إيران وإن توصلنا إلى حل فذلك رائع

أخبار العالم

ترامب: لسنا مستعجلين بشأن إيران وإن توصلنا إلى حل فذلك رائع
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيادة الإيرانية إلى عدم التسرع في مسألة حل النزاع بين البلدين، وفقا للبيت الأبيض.

وقال الرئيس الأمريكي خلال لقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبيل قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية: "لدينا الكثير من الوقت، لا داعي للإسراع، باستطاعتهم أن لا يكونوا في عجلة من أمرهم. الأمر لا يتعلق على الإطلاق بضيق الوقت. آمل أن يكون كل شيء في النهاية ناجحا. إذا كانت الإجابة بنعم ، فهذا رائع، وإن كانت بلا، فستسمعون بذلك".

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المصدر: وكالات

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