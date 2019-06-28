 
مباشر

ترامب: سأناقش مع رئيس الوزراء الياباني قضايا تجارية تهم بلدينا

أخبار العالم

ترامب: سأناقش مع رئيس الوزراء الياباني قضايا تجارية تهم بلدينا
Reuters Joshua Roberts
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1te

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيناقش مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي عددا من القضايا التجارية، على هامش قمة مجموعة العشرين الكبار في أوساكا غربي اليابان.

إقرأ المزيد
قمة العشرين في اليابان.. أبرز الملفات
قمة العشرين في اليابان.. أبرز الملفات

وقال ترامب: "سنتحدث عن أمور كثيرة، وعن الكثير من التجارة بالطبع.. أقدر حقيقة أنك ترسل العديد من شركات السيارات إلى ميشيغان وأوهايو وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية".

وأشار ترامب إلى أن الجانبين سيتطرقان خلال اللقاء إلى مسألة شراء المعدات العسكرية.

وتخوض واشنطن مع طوكيو محادثات تجارية معقدة، في سعي من إدارة ترامب إلى خفض العجز التجاري الأمريكي.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

توافد القادة والزعماء المشاركين في قمة العشرين إلى مقر القمة