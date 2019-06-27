بوتين يقيم إمكانية نشوب نزاع بين الولايات المتحدة والصين

قيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" إمكانية نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة والصين في الوقت الحالي، وفقا للكرملين.

وقال بوتين في معرض رده على سؤال من الصحيفة قبيل توجهه إلى اليابان للمشاركة في قمة "مجموعة العشرين": "تعلمون، أن تاريخ البشرية كله مرتبط بالصراعات العسكرية، لكن بعد ظهور الأسلحة النووية، انخفض خطر نشوب صراعات عالمية، على وجه التحديد بسبب العواقب المأساوية العالمية المحتملة للبشرية جمعاء، في حال حدوث مثل هذا الصراع بين القوى النووية"، معربا عن أمله في ألا تصل الأمور إلى صراع بين القوى النووية.

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وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس الروسي إلى أن الصين تبدي حسن نية ومرونة كافيتين مع شركائها وخصومها، معتقدا في هذا الصدد، بعدم إمكانية نشوء خطر من هذا القبيل من جانب بكين.

ووفقا لبوتين، فإنه يصعب عليه تحديد مقدار تحلي الولايات المتحدة بالصبر، وعدم اتخاذ قرارات حادة، ومعاملة شركائها باحترام، حتى لو كانوا يختلفون معها بشكل ما.

وأوضح الرئيس الروسي قائلا: "لكنني آمل، وأكرر، آمل أن لا تصل (الأمور) إلى أي مواجهة عسكرية".

المصدر: وكالات