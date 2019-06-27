صحفيون روس يتعرضون لقصف أوكراني على أطراف دونيتسك

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن مجموعة من الصحفيين الروس، بينهم مصور للوكالة، تعرضت لقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على أطراف مدينة دونيتسك بمنطقة دونباس.

وقال مصور وكالة "نوفوستي"، ألكسندر غايوك، إن المجموعة قامت بجولة على أطراف دونيتسك لرصد الدمار وتعرضت لنيران مدافع الهاون.

وضمت المجموعة ممثلي وكالة "نوفوستي" ومؤسسة "نيوز فرونت" الإعلامية وعددا من الصحفيين المستقلين، رفقة "المليشيا الشعبية" المحلية. وتمكنت المجموعة من مغادرة المنطقة دون أن يصاب أحد بأذى.

تجدر الإشارة إلى أن النزاع بين السلطات المركزية الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد بشرق أوكرانيا، مستمر منذ أبريل عام 2014.

المصدر: نوفوستي