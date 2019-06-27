اعتقال نحو 250 شخصا في إثيوبيا بعد محاولة انقلاب فاشلة

أفاد التلفزيون الإثيوبي الحكومي باعتقال نحو 250 شخصا يشتبه بتورطهم في محاولة انقلاب فاشلة في إقليم أمهرة نهاية الأسبوع الماضي.

وأشار التلفزيون إلى أن الاعتقالات حدثت في العاصمة أديس أبابا ومدينة بحر دار شمال غربي البلاد، ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل حول هويات المعتقلين أو متى جرت الاعتقالات.

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يذكر أن السلطات الإثيوبية أعلنت السبت الماضي عن إحباط محاولة انقلاب في أمهرة شمال غربي البلاد. وأسفرت أعمال العنف التي رافقت المحاولة الانقلابية عن مقتل عشرات الأشخاص.

كما قتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي، سياري ميكونين، على يد حارسه أثناء المحاولة الانقلابية.

المصدر: رويترز