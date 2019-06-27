موسكو تؤكد وجود تحضيرات لاجتماع مجلس "روسيا - الناتو"

أكدت البعثة الروسية لدى حلف الناتو في بروكسل، اليوم الخميس، إجراء تحضيرات لاجتماع مجلس "روسيا - الناتو"، المزمع عقده يوم 5 يوليو المقبل.

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وقالت البعثة للصحفيين إن روسيا تعول على إجراء "مناقشة جادة لموضوع الأمن في أوروبا على خلفية إعلان الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة الصواريخ، وكذلك القضايا المتعلقة بالقابلية للتنبؤ في مجال الأنشطة العسكرية".

وفي وقت سابق، أفاد المندوب الأمريكي الدائم لدى الناتو، كاي بيلي هاتشيسون، بأن الحلف اقترح على روسيا عقد اجتماع لمجلس "روسيا - الناتو".

ومن المتوقع أن يركز اللقاء على بحث الأمور المتعلقة بمعاهدة حظر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، في ضوء اقتراب موعد انقضاء إجراءات فسخها، الذي بادرت إليه الولايات المتحدة.

ويوم 1 فبراير الماضي، أعلنت واشنطن شروعها في إجراءات فسخ المعاهدة (المبرمة بين موسكو وواشنطن عام 1987)، مشترطة لإبقائها أن تقوم روسيا بالتخلص من عدد من منظوماتها الصاروخية الحديثة، التي تنتهك المعاهدة المذكورة من وجهة نظر الولايات المتحدة.

ورفضت روسيا جميع الاتهامات الأمريكية الموجهة إليها بخرق المعاهدة.

وتستغرق إجراءات الفسخ 6 أشهر، على أن ينتهي سريان المعاهدة اعتبارا من يوم 2 أغسطس المقبل.

المصدر: تاس