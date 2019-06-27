مسؤول أمريكي: عقوباتنا لا تمنح إيران الحق في خرق الاتفاق النووي

صرح مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص لشأن إيران، براين هوك، بأن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على إيران لا تمنح طهران الحق في خرق الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وجاء هذا التصريح على لسان هوك اليوم الخميس في حديث لوكالة "رويترز"، قبيل اجتماع يعقده في باريس بدبلوماسيين رفيعي المستوى من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العام الماضي، بهدف إقناعهم بأن استراتيجية واشنطن تشكل أفضل سبيل لدفع طهران إلى العودة لطاولة المفاوضات.

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وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن "الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بممارسة أقصى ضغط اقتصادي على إيران، لأن هذه الاستراتيجية أكدت فعاليتها"، وتوعد طهران بعواقب إذا طبقت وعدها برفع مستوى تخصيب اليورانيوم فوق السقف المنصوص عليه بموجب الاتفاق النووي، قائلا إن انسحاب واشنطن من الاتفاق وفرضها عقوبات على إيران ليس مبررا لانتهاك إيران شروط الصفقة.

وأوضح هوك أن العقوبات الأمريكية تمنع إيران من تسريع برنامجها النووي وواشنطن تتابع هذا الموضوع عن كثب، متعهدا بأن طهران لن تقترب من الاختراق في عملية إنتاج قنبلة نووية لفترة زمنية تقل عن عام واحد.

المصدر: رويترز