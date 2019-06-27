لندن: ماي ستناقش مع بن سلمان خفض التصعيد في الخليج و"ملف خاشقجي"

تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، يوم السبت المقبل، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لتبحث معه، خفض التصعيد في منطقة الخليج على خلفية التوتر بين واشنطن وطهران.

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وقالت متحدثة باسم ماي، اليوم الخميس، إن رئيسة الوزراء ستناقش مع ولي العهد السعودي "ملفات إقليمية هامة، بما فيها ضرورة خفض التصعيد في الخليج، وأهمية أن تدعم جميع الأطراف عملية إنهاء النزاع في اليمن".

وأضافت أن ماي ستطرح أيضا، أثناء لقائها مع بن سلمان، موضوع قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وكانت ماي، التي تغادر منصبها أواخر الشهر المقبل، أكدت، يوم الأربعاء، تمسك بلادها بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وطالبت السعودية بإجراء تحقيق في هذه الجريمة "بدقة ووفقا للقوانين الدولية".

وأشارت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء أيضا إلى أن ماي ستنتهز فرصة مشاركتها في أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 يونيو، للقاء كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، يوم الجمعة، ورئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت.

المصدر: رويترز