منحت لجنة الانتخابات المركزية التركية، الخميس، مجددا، المرشح عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، شهادة توثق توليه رئاسة بلدية اسطنبول، حسبما أوردت وسائل إعلام تركية.

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ويأتي تولي إمام أوغلو مهامه بصورة رسمية بعد الفوز الذي حققه، يوم الأحد الماضي، بالانتخابات البلدية المعادة في اسطنبول، والتي نظمت بعد إلغاء لجنة الانتخابات المركزية نتائج اقتراع يوم 31 مارس الماضي.

وسيتولى إمام أوغلو مهامه لـ 5 سنوات مقبلة، كأول رئيس بلدية معارض، بعد بقاء إدارة المدينة في يد الحزب الحاكم منذ العام 2002.

ويعتبر محللون سياسيون فوز المرشح عن الحزب المعارض أمام منافسه عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بن علي يلدريم، ضربة سياسية قوية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

المصدر: وكالات