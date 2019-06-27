قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، اليوم الخميس، إن تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمحو إيران يرقى إلى "جريمة حرب".

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وأضاف ظريف في تغريدة له عبر "تويتر" ردا على ترامب: "المحو = الإبادة = جريمة حرب"، مشيرا إلى أن "العقوبات الامريكية على إيران على خلفية برنامجها النووي ليست حربا بديلة بل هي الحرب بعينها".

وتابع وزير الخارجية الإيراني أن "الاعتقاد بإمكانية القيام بحرب قصيرة على إيران وهم"، لافتا إلى أن "من يبدأ الحرب ضد إيران لن يكون هو من ينهيها".

Misconceptions endanger peace @realDonaldTrump:



- Sanctions aren't alternative to war; they ARE war



- "Obliteration"=genocide=war crime



- "Short war" with Iran is an illusion



- Whoever begins war will not be the one ending it



- Negotiations and threats are mutually exclusive — Javad Zarif (@JZarif) 27 июня 2019 г.

وختم ظريف بالقول إن "المفاوضات والتهديد لا يلتقيان".

وكان ترامب قد هدد إيران بتلقي رد "كاسح"، في حال وجهت أي ضربة ضد "أي شيء أمريكي"، منتقدا تصريح طهران تجاه العقوبات الأمريكية المفروضة عليها مؤخرا، قائلا إن أي حرب مع إيران لن تستمر طويلا.

المصدر: RT