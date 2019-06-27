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ظريف: تهديد ترامب بمحو إيران يرقى إلى "جريمة حرب"

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ظريف: تهديد ترامب بمحو إيران يرقى إلى
Reuters BRIA WEBB
محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانية
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قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، اليوم الخميس، إن تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمحو إيران يرقى إلى "جريمة حرب".

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وأضاف ظريف في تغريدة له عبر "تويتر" ردا على ترامب: "المحو = الإبادة = جريمة حرب"، مشيرا إلى أن "العقوبات الامريكية على إيران على خلفية برنامجها النووي ليست حربا بديلة بل هي الحرب بعينها". 

وتابع وزير الخارجية الإيراني أن "الاعتقاد بإمكانية القيام بحرب قصيرة على إيران وهم"، لافتا إلى أن "من يبدأ الحرب ضد إيران لن يكون هو من ينهيها".

وختم ظريف بالقول إن "المفاوضات والتهديد لا يلتقيان".

وكان ترامب قد هدد إيران بتلقي رد "كاسح"، في حال وجهت أي ضربة ضد "أي شيء أمريكي"، منتقدا تصريح طهران تجاه العقوبات الأمريكية المفروضة عليها مؤخرا، قائلا إن أي حرب مع إيران لن تستمر طويلا.

المصدر: RT

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