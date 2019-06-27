إيران تشيع رفات 150 جنديا سقطوا في الحرب مع العراق

تشيع إيران اليوم الخميس رفات 150 عسكريا إيرانيا، قتلوا في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.

واستعادت السلطات الإيرانية، أمس الأربعاء، جثامين 150 جنديا تم اكتشافها بعد أكثر من 30 عاما على انتهاء الحرب العراقية - الإيرانية، التي اندلعت في العام 1980 واستمرت 8 سنوات.

وقالت السلطات الإيرانية إن "جثامين هؤلاء القتلى تم العثور عليها في المناطق، التي شهدت مواجهات مع القوات العراقية".

ويتبادل العراق وإيران، جثامين العسكريين الذين قتلوا في تلك الحرب الدامية، وذلك وفقا لاتفاق ترعاه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف البحث عن رفات ضحايا الحرب وعودتها إلى أوطانها.

المصدر: وكالات