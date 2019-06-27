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زيادة جرائم التطرف بدافع معاداة السامية في ألمانيا بـ 71%

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زيادة جرائم التطرف بدافع معاداة السامية في ألمانيا بـ 71%
Reuters FABIAN BIMMER
أرشيف
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أعلنت الهيئة الاتحادية الألمانية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، اليوم الخميس، أن عدد الجرائم العنيفة على خلفية معاداة السامية في ألمانيا ازداد بمقدار 71% عام 2018.

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وجاء في تقرير الهيئة أن "هناك زيادة ملحوظة في عدد الجرائم العنصرية على خلفية معاداة السامية. وأغلب الحالات تدور حول التحريض على الكراهية العرقية وجرائم الدعاية.​ لكن هناك زيادة ملحوظة في مجال الجرائم العنيفة بزيادة بلغت 71.4%، من 28 انتهاكا في عام 2017 إلى 48 في عام 2018".

ووفقا للتقرير، ومع نهاية العام الماضي، فقد ازداد عدد المتطرفين اليمينيين حتى 24.1 ألف شخص، مع العلم بأنه بلغ 24 ألف شخص في عام 2017. كما ازداد عدد المتطرفين الإسلاميين وفقا للتقرير لـ 26.6 ألف شخص في عام 2018، مقارنة بـ 25.8 ألف شخص في عام 2017.

المصدر: سبتونيك

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