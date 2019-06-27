نيودلهي ترد مجددا على واشنطن بشأن صفقة صواريخ "إس - 400" الروسية

تعليقا على شراء بلاده صواريخ "إس – 400" الروسية، أعلن وزير الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، أن بلاده تسترشد في مجال الدفاع بمصالحها الوطنية.

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ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الدبلوماسية الهندية قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في دلهي: "لدينا علاقات مع العديد من الدول، وسنفعل ما في صالح مصلحتنا الوطنية".

وشدد جايشانكار على أن الشراكة بين البلدين تحمل في طياتها فهم واحترام المصالح الوطنية للطرفين.

وكشف لاحقا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه أبلغ السلطات الهندية قلق بلاده حيال خططها للحصول على منظومات دفاع جوي صاروخية روسية من طراز "إس-400".

وقال بومبيو في تصريح لصحيفة هندية: "لقد عبرنا عن قلقنا بشأن منظومات "إس-400". نحن نتحدث بصراحة عن مخاوفنا وعن المخاطر".

المصدر: الأناضول