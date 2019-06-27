الناتو: الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة

صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، بأن الولايات المتحدة أكدت بوضوح استعدادها للتفاوض دون شروط مسبقة مع إيران لحلحلة التصعيد بين الطرفين.

وقال ستولتنبيرغ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، عقب اجتماع لوزراء الدفاع للدول الأعضاء في الحلف بمقره في بروكسل: "من المهم جدا أن الولايات المتحدة أكدت بوضوح أنها ليست بحاجة إلى حرب مع إيران، كما أنها أعلنت عن استعدادها لخوض الحوار والتفاوض مع إيران دون أي شروط مسبقة".

وأعرب ستولتنبيرغ عن ترحيبه بهذه الخطوة، مشددا على أن لدى حلفاء الناتو مخاوف مشتركة تتعلق بنشاط إيران وإعلانها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم مرة أخرى، لافتا إلى أنهم متفقون جميعا على ضرورة منع الجمهورية الإسلامية من الحصول على أسلحة نووية.

وأضاف الأمين العام للناتو: "السياق العام للمناقشات تركز على الحاجة إلى إيجاد طرق لخفض التوتر، وتكمن الخطوة الأولى في مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ومن الهام جدا أن الأخيرة اقترحت إجراء مثل هذه المفاوضات".

ويشهد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، منذ مايو الماضي، توترا حادا بلغ ذروته بعد حادث إسقاط القوات الإيرانية طائرة استطلاع مسيرة أمريكية، يوم 20 يونيو، قالت طهران إنها أسقطت بعد اختراقها المجال الجوي الإيراني، فيما أصرت واشنطن على أنها كانت تحلق فوق المياه الدولية.

وعلى خلفية هذا التطور، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أعطى أمرا بشن ضربات على مواقع استراتيجية إيرانية، لكنه أوقف هذا الهجوم قبل 10 دقائق من تنفيذه، ليفرض لاحقا عقوبات جديدة على إيران.

المصدر: وكالات