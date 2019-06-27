الولايات المتحدة تعلن استعدادها لإرسال سفن حربية لحماية أمن الملاحة في مضيق هرمز

أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إيسبر، أن الولايات المتحدة مستعدة لإرسال سفن حربية من أجل ضمان حماية أمن الملاحة البحرية في منطقة مضيق هرمز وسط تصعيد التوتر مع إيران.

وقال إيسبر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس عقب اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو، بمقره في بروكسل: "الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع إيران، لكننا عازمون على اتخاذ إجراءات من أجل ضمان الأمن في مضيق هرمز بدءا من تنفيذ المراقبة الجوية وحتى إرسال سفن لمرافقة الملاحة".

وشدد إيسبر على أن "التصرفات العدوانية لإيران مشكلة دولية"، لكنه لفت إلى أن بلاده لا تريد نزاعا عسكريا مع الجمهورية الإسلامية، فيما أوضح أن الولايات المتحدة تريد من حلفائها إدانة "السلوك الإيراني السيئ" علنا والمساعدة في نقل التوتر من المستوى العسكري إلى البعد الدبلوماسي.

كما بين القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، أن بلاده تريد أن يشارك حلفاؤها في المهمات المحتملة لضمان الأمن في منطقة الخليج، معتبرا أن ذلك لا يتطلب أي التزامات جديدة في إطار الناتو.

وأضاف إيسبر، أن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن قواتها ومصالحها في المنطقة، مشيرا إلى أنه "لا يجب لأحد أن يعتبر ضبط النفس ضعفا".

المصدر: وكالات