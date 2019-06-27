ماكرون: سأحاول إقناع ترامب برفع بعض العقوبات عن إيران

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيحاول إقناع نظيره الأمريكي دونالد ترامب برفع بعض العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران، في مسعى لتخفيف التوتر بين واشنطن وطهران.

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وقال ماكرون للصحفيين، وهو في طريقه بقطار من العاصمة اليابانية طوكيو إلى مدينة كيودو قبيل قمة مجموعة العشرين الاقتصادية الدولية التي تستضيفها مدينة أوساكا الجمعة والسبت المقبلين، قال: "أتطلع إلى إقناع ترامب بأن استئناف العملية التفاوضية يصب في مصلحته، وبالتراجع عن بعض العقوبات لإعطاء فرصة للتفاوض".

وذكر الرئيس الفرنسي أنه سيلتقي نظيره الأمريكي على هامش قمة العشرين، موضحا أن المقترح الفرنسي يكمن في إطلاق المشاورات وتحديد أطر التفاوض بدءا من أنشطة إيران النووية ووصولا إلى دورها الأوسع في المنطقة، وتابع: "كنا سنمنح بذلك لأنفسنا بضعة أشهر".

وتسعى فرنسا إلى إنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران ومجموعة 5+1 عام 2015 وانسحبت منه إدارة ترامب العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين، أعادت واشنطن فرض جميع العقوبات ضد إيران المجمدة سابقا بموجب الاتفاق، ووسعتها، ما أدى إلى تصعيد غير مسبوق منذ عقود من حدة التوتر بين الدولتين.

المصدر: رويترز