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ألمانيا: اعتقال بوسني يشتبه في ارتباطه بمرتكبي مجزرة "باتاكلان"

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ألمانيا: اعتقال بوسني يشتبه في ارتباطه بمرتكبي مجزرة
Reuters JS
مدخل مسرح باتاكلان
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اعتقلت قوات الأمن الألمانية مواطنا بوسنيا يشتبه في ارتباطه بمرتكبي هجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس، التي استهدفت قاعة الحفلات الموسيقية "باتاكلان".

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ماذا قال أحد المحتجزين في مسرح "باتاكلان" أثناء الهجوم؟ (صور)

وقالت النيابة الألمانية اليوم، إن المشتبه به (39 سنة) أوقف ليلة 19 يونيو، دون أن تقدم معلومات إضافية حوله.

وحسب الشرطة والنيابة العامة في البلاد، فإن المشتبه به "صدر بحقه أمر بالاعتقال من السلطات البلجيكية بسبب دعمه المزعوم لمنظمة إرهابية لها علاقة بالهجمات التي استهدفت بشكل خاص قاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية".

يذكر أن مسلحين غير ملثمين اقتحموا مسرح "باتاكلان" في 13 نوفمبر 2015 أثناء احتضانه حفلة موسيقية، وباشروا بإطلاق النار بشكل عشوائي على الحضور، واحتجزوا رهائن لمدة ثلاث ساعات تقريبا قبل أن يفجروا أنفسهم وسط الرهائن، ما أدى إلى مقتل 131 شخصا.

المصدر: "لوفيغارو"

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