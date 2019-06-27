مسؤولون صينيون: شي أعد لترامب شروطا مسبقة لإنهاء الحرب التجارية

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ينوي طرح حزمة شروط مسبقة أمام نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب التجارية بين الطرفين.

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ونقلت الصحيفة اليوم الأربعاء عن مسؤولين صينيين مطلعين على الخطة قولهم إن بكين تطلب من الولايات المتحدة رفع الحظر عن بيع التكنولوجيات الأمريكية إلى شركة "هواوي" الصينية العملاقة، وإلغاء جميع التعريفات الجمركية العقابية المفروضة على السلع الصينية، بالإضافة إلى التخلي عن الجهود الرامية لإجبار بكين على استيراد مزيد من السلع الأمريكية.

وذكر المسؤولون الصينيون أن الرئيس شي، رغم هذه الشروط المسبقة، لا يعتزم اعتماد نبرة تصعيدية تجاه ترامب في اللقاء المقرر عقده بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية يوم السبت المقبل، بل سيرسم ملامح رؤيته لأفضل سيناريو للعلاقات الثنائية بين الدولتين، بما في ذلك مساعدة الصين في معالجة المسائل الأمنية التي تستدعي قلقا خاصا لدى الولايات المتحدة، بالدرجة الأولى ملفا إيران وكوريا الشمالية.

وأكدت الصحيفة أن كبيري المفاوضين من الطرفين، الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، بحثا سبل استئناف المفاوضات بين واشنطن وبكين في اتصال هاتفي الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن يعقدا لقاء شخصيا قبيل قمة ترامب-شي، لكن من غير الواضح ما إذا كانا سيتمكنان من إحراز أي تقدم، أو ما إذا كان رئيسا الدولتين سيؤيدان ذلك.

من جانبهم، أوضح مسؤولون أمريكيون للصحيفة أنهم سيدرسون في القمة المقبلة ما إذا كان زملاؤهم الصينيون مستعدين لاستئناف المفاوضات من النقطة التي انقطعت فيها. وأكد مسؤولو كلا الطرفين أن الدولتين كانتا في أبريل الماضي قاب قوسين من التوصل إلى اتفاق تجاري، لكن بكين رفضت بنود الصفقة، حسب الجانب الأمريكي.

وتعتقد الصحيفة أن طرح بكين الشروط المسبقة في القمة مع الرئيس الأمريكي يزيد من الشكوك في إمكانية توصل ترامب وشي إلى اتفاق على استئناف المفاوضات.

المصدر: وول ستريت جورنال