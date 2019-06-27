موسكو تفند أنباء تتهمها بالتشويش على أنظمة الملاحة (GPS) في إسرائيل

نفى مصدر دبلوماسي روسي اليوم الأنباء التي نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، وحملت فيها روسيا المسؤولية عن التشويش الذي أصاب نظام تحديد المواقع (GPS) في المطارات الإسرائيلية.

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وأكد المصدر لوكالة "نوفوستي" أن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن مسؤولية روسيا في التشويش على أنظمة الملاحة في إسرائيل "زائفة ولا يمكننا أخذها على محمل الجد".

وكانت إذاعة "غالية تساهل" التابعة للجيش الإسرائيلي قالت في وقت سابق من اليوم إن روسيا هي المتسببة في التشويش على أنظمة الملاحة الخاصة بالطائرات المدنية في المنطقة المحيطة بمطار بن غوريون الدولي.

وكانت "سلطة المطارات الإسرائيلية" أكدت الأربعاء أن حالات التشويش على أنظمة "جي بي إس" (GPS) في أجواء البلاد تكررت لحوالي ثلاثة أسابيع، وأثرت على الطائرات المحلقة، فيما بقيت أنظمة الملاحة البرية سليمة.

من جهته، صرح الجيش الإسرائيلي بأن عملياته لم تتأثر بالتشويش الذي اقتصر على الطيران المدني.

المصدر: وكالات