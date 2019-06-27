 
مباشر

إذاعة الجيش الإسرائيلي: موسكو وراء التشويش على أنظمة الملاحة في أجوائنا

أخبار العالم

إذاعة الجيش الإسرائيلي: موسكو وراء التشويش على أنظمة الملاحة في أجوائنا
Reuters PH/ZUZ
طائرة مدنية إسرائيلية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1oh

حملت السلطات الإسرائيلية روسيا مسؤولية الخلل الذي أصاب في الأسابيع الأخيرة نظام "جي بي إس" ( GPS) لتحديد المواقع، في المنطقة المحيطة بمطار بن غوريون الدولي.

إقرأ المزيد
من الصديق الأقرب لروسيا.. إسرائيل أم العرب؟
من الصديق الأقرب لروسيا.. إسرائيل أم العرب؟

وقالت إذاعة "غالية تساهل" التابعة للجيش الإسرائيلي إن روسيا هي المتسببة في التشويش على أنظمة الملاحة الخاصة بالطائرات المدنية.

وصرح مسؤول في قطاع الملاحة المدنية الإسرائيلية "كنا نعتقد في البدء أن (الأعطال) وقعت في منطقة مطار بن غوريون حصرا، لكن اتضح الآن أن طائرة واجهت نفس المشاكل في لارنكا (قبرص)".

ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم عن مصادر في قطاع الطيران أن العديد من الطيارين أبلغوا في الشهر الماضي عن فقدانهم لإشارات الأقمار الصناعية أثناء التحليق، كما أن هذه الأعطال تكررت نهارا، ولكنها "لم تعرض حياة الطيارين أو المسافرين لأي خطر".

وفي هذا السياق، أكد مصدر دبلوماسي روسي لوكالة "نوفوستي" أن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن مسؤولية روسيا في التشويش على أنظمة الملاحة الإسرائيلية "زائفة" ولا صحة لها.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عاجل.. انفجار قرب سفارة فرنسا وسط العاصمة التونسية