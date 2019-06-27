نائب روسي: وفد أمني إيراني ألغى زيارته إلى موسكو

أعلن رئيس لجنة الدوما لشؤون الأمن ومكافحة الفساد، فاسيلي بيسكاريف، اليوم الخميس، أن وفدا إيرانيا من قوات حفظ النظام، ألغى زيارة مخططة إلى موسكو، للقاء أعضاء مجلس الدوما.

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وقال بيسكاريف اليوم الخميس: "لقد خططنا اليوم للقاء مع الإيرانيين، لكن لأن الوضع هناك ليس مستقرا كثيرا، قاموا بإلغاء زيارتهم إلى روسيا​​​.. سنتحدث معهم بالتأكيد، لكن بعد بعض الوقت".

هذا وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أكد قبل ذلك، على ضرورة استمرار التعاون بين طهران وموسكو لمواجهة التحديات المشتركة، مشيرا إلى أهمية دفع العلاقات الاقتصادية بينهما، بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

المصدر: وكالات