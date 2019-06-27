تعهد المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، بوضع ضوابط على الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإدخال نظام هجرة قائم على النقاط، على غرار أستراليا.

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وقال جونسون في تصريح صحفي: "يجب أن نكون أكثر انفتاحا على هجرة أصحاب المهارات الكبيرة مثل العلماء، لكن يجب علينا أيضا أن نضمن للناس بأنه عندما نخرج من الاتحاد الأوروبي ستكون لدينا سيطرة على عدد المهاجرين من غير أصحاب المهارات القادمين إلى البلاد".

وأضاف "يتوجب أن نكون أكثر صرامة مع أولئك الذين يسيئون استخدام ضيافتنا. دول مثل أستراليا لديها أنظمة رائعة وعلينا أن نتعلم منها".

وتعهد جونسون أيضا بحماية حقوق أكثر من ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيشون حاليا في بريطانيا، حتى لو تقرر الخروج من التكتل الأوروبي بدون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل.

وفي أول إعلان مفصل له حول السياسات، تعهد جونسون، الذي شغل سابقا منصبي وزير الخارجية وعمدة لندن، بإدخال نظام هجرة قائم على النقاط، على غرار أستراليا.

ويسمح هذا النوع من الأنظمة بشكل عام بدخول المهاجرين الذين يستوفون معايير معينة مثل المؤهلات والمهنة واللغة.

وكان جونسون في طليعة المنادين بالخروج من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء عام 2016، وكان شعاره الرئيسي "استعادة السيطرة" على حدود بريطانيا.

وبالنسبة لغير الأوروبيين، يوجد لدى بريطانيا حاليا نظام معقد للتأشيرات يعتمد على المهارات والحاجة إلى عرض عمل، وفي بعض المناطق يوجد سقف لعدد المقبولين.

ويتنافس جونسون مع وزير الخارجية الحالي، جيريمي هانت، لخلافة تيريزا ماي التي استقالت من منصبها كرئيسة للحكومة بسبب فشلها في تنفيذ بريكست في الوقت المحدد.

المصدر: وكالات