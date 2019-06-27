ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن عدة موظفين من شركة "هواوي" تعاونوا مع أفراد من القوات المسلحة الصينية في 10 مشروعات أبحاث على الأقل خلال الـ10 سنوات الأخيرة.

إقرأ المزيد

وقالت "بلومبرغ" اليوم الخميس، إن موظفين في "هواوي" تعاونوا مع أفراد من‭‭‭ ‬‬‬مختلف أجهزة جيش التحرير الشعبي الصيني في مشروعات تمتد من الذكاء الاصطناعي إلى الاتصالات اللاسلكية.

وأوضح المتحدث باسم "هواوي" لـ"بلومبرغ" أن "هواوي ليست على علم بنشر موظفيها وثائق بحثية بصفتهم الشخصية".

وأضاف: "هواوي ليس لها أي تعاون أو شراكة للأبحاث والتطوير مع مؤسسات تابعة لجيش التحرير الشعبي. هواوي تطور وتنتج فحسب وسائل اتصالات‭‭‭‬‬‬ تتفق مع المعايير المدنية في جميع أنحاء العالم، ولا تعدل منتجات تتعلق بالأبحاث والتطوير من أجل الجيش".

ووضعت الحكومة الأمريكية "هواوي"، أكبر شركة لأجهزة الاتصال في العالم، على قائمة تجارية سوداء في مايو الماضي، تحظر على الموردين الأمريكيين إبرام صفقات معها، بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.

وأضافت واشنطن إلى قائمتها السوداء يوم الجمعة الماضي 5 شركات ومؤسسات صينية تعمل في تطوير وإنتاج أجهزة الكمبيوتر الفائقة السرعة.

المصدر: بلومبيرغ