السجن 4 سنوات لـ "أم نوتيلا" الداعشية في الولايات المتحدة

أصدرت محكمة أمريكية حكما بالسجن 4 سنوات على الأمريكية سينميا أمير سيزار المعروفة باسمها المستعار "أم نوتيلا" لتقديمها المساعدة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح المتحدث باسم مكتب المدعي العام في بروكلين أنه سيتم خصم 29 شهرا من مدة عقوبتها، نظرا لأن المتهمة قضت هذه الفتة في السجن على ذمة التحقيق.

واستمرت محاكمة سيزار البالغة 24 عاما من العمر والتي ولدت في ولاية نيوجيرسي، سنتين ونصف السنة بعد اعتقالها في نوفمبر عام 2016 بمطار كينيدي الدولي في نيويورك عند محاولتها مغادرة الولايات المتحدة.

ووجهت إليها تهمة "التآمر بهدف تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية"، وفقا لوثائق التحقيق.

واعترفت سيزار بأنها استخدمت "فيسبوك" وغيره من المنصات على الإنترنت لإقامة اتصالات بين عناصر "داعش" وأشخاص راغبين في الانضمام إلى صفوفه، وساعدتهم في السفر إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم.

وفي فبراير 2017 وافقت سيزار على التعاون مع الأجهزة الأمنية وتم الإفراج عنها بكفالة على ذمة التحقيق، لكنها اتصلت بعناصر "داعش" وجماعات متطرفة أخرى من جديد خلال الفترة من أبريل ويوليو 2018.

وبعد توجيه تهم جديدة إليها اعترفت الفتاة بذنبها يوم 7 مارس الماضي.

جدير بالذكر أن النيابة العامة طلبت حكما بالسجن ما بين 30 و50 عاما لسيزار.

المصدر: رويترز