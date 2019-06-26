عشرات القتلى والجرحى خلال تدافع داخل ملعب في مدغشقر
AFP
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لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم وأصيب 75 آخرون، اليوم، خلال تدافع داخل ملعب في مدينة أنتاناريفو، عاصمة مدغشقر.
وقال موقع actu Madagascar، إن الحادث وقع خلال الاحتفال بعيد الاستقلال، اليوم الأربعاء.
وأشار الموقع، إلى أن الآلاف من المواطنين تجمعوا في ملعب "ماهاماسينا" في العاصمة أنتاناريفو، حيث كان من المقرر أن تقام فعاليات جماهيرية ترفيهية مجانية.
ووفقا للسلطات، فقد بدأ الجمهور بالتجمع والازدحام ومن ثم التدافع، بسبب رغبة الجميع في الدخول بسرعة إلى داخل الملعب.
وقدم وزير الدولة لشؤون الشرطة ريتشارد رافالومانانا، البيانات الرسمية عن القتلى والجرحى.
المصدر: نوفوستي
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