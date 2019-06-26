 
مباشر
عاجل
وزير خارجية البحرين لـ RT: إذا نجحت هذه الخطة فسيتغير كل شيء في المنطقة

واشنطن: انسحاب إسرائيل من كامل الضفة أمر مستبعد

أخبار العالم

واشنطن: انسحاب إسرائيل من كامل الضفة أمر مستبعد
AP
السفير الأمريكي وهو يشارك في طقوس تلمودية يهودية بالقدس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1h2

أكد السفير الأمريكي في القدس ديفيد فريدمان مجددا على "حق إسرائيل في ضم أراض في يهودا والسامرة" في الضفة الغربية.

وأعرب في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، عن استغرابه لإثارة تصريحاته السابقة بهذا الخصوص زوبعة من الامتعاض والتعليق.

وقال إن الجميع يدرك أنه لا سيناريو تنسحب فيه إسرائيل من جميع يهودا والسامرة، مضيفا أن هذا الرأي لا يخالف السياسات الأمريكية.

إقرأ المزيد
السفير الأمريكي: من
السفير الأمريكي: من "حق" إسرائيل ضم أراض من الضفة

وذكر فريدمان المتحدر من أصول يهودية يمينية، أن الإدارة الأمريكية لم تتلق أي خطة من إسرائيل بهذا الخصوص وسيتم تناول هذه القضية في الموقت المناسب.

وردا على سؤال حول العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، اعتبر أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وحول تغيب الفلسطينيين عن "ورشة المنامة"، قال "إننا لن ننتظر القيادة الفلسطينية إذ أن ذلك قد يستغرق وقتا طويلا" مؤكدا أن "أحدا لم يطالب الفلسطينيين بالتخلي عن مطامعهم".

المصدر: هئية البث الإسرائيلي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ملك الكوكايين يفر من العدالة.. من هو وما قصته؟