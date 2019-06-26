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مؤتمر صحفي لوزيري خارجية روسيا والإمارات

مقتل مظليين اثنين أثناء تدريبات في شبه جزيرة القرم

أخبار العالم

مقتل مظليين اثنين أثناء تدريبات في شبه جزيرة القرم
Reuters AP
مظلي في تدريبات بروسيا
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قتل اليوم الأربعاء مظليان روسيان متعاقدان مع القوات المحمولة جوا، إثر تخبطهما في حبال المظلة وإخفاقهما في الإفلات منها والعوم بعيدا فور هبوطهما في مياه البحر.

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وأكدت مصادر من المنطقة العسكرية الجنوبية أن المظليين هبطا بعنف على المياه وعجزا عن التحرر من حبال مظلتيهما والسباحة، ليقضيا غرقا قبل وصول فرق الإنقاذ.

ويحقق الجهاز المركزي للقوات المحمولة جوا وأجهزة قانونية أخرى في أسباب الحادث.

وتعتبر قوات الإنزال الجوي الروسية رأس الحربة في المعارك ونخبة القوات المسلحة.

المصدر: "نوفوستي"

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