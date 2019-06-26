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مقتل جندي تركي وإصابة 5 آخرين شمالي سوريا

أخبار العالم

مقتل جندي تركي وإصابة 5 آخرين شمالي سوريا
Reuters OSMAN ORSAL
الجيش التركي (صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء عن مقتل جندي تركي وإصابة 5 آخرين في اشتباكات مع مسلحين أكراد شمالي سوريا.

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وأوضحت الوزارة في بيان أن الخسائر البشرية حدثت خلال اشتباكات مع "وحدات حماية الشعب الكردية" و"حزب العمال الكردستاني"، في منطقة عفرين السورية التي نفذت فيها أنقرة عملية "غصن الزيتون" العام الماضي ضد الأكراد في شمال سوريا.

وتصنف تركيا، ومعها الاتحاد الأوروبي وأمريكا، "حزب العمال الكردستاني"، منظمة إرهابية.

المصدر: "رويترز"

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