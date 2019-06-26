دعا رئيس الصين الأمين العام للحزب الشيوعي شي جين بينغ، لتعميق الإصلاح الذاتي في العصر الجديد، وطالب الحزب بأكمله بأن يظل مخلصا لمبادئه الأصلية وأن يحتفظ بمهمته بقوة في الأذهان.

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وطالب شي أيضا ببذل الجهود لبناء الحزب كي يصبح حزبا حاكما ماركسيا نشطا يكون دائما في طليعة التقدم في العصر، ويتمتع بالدعم المخلص من الشعب ويتحلى بالشجاعة لإصلاح نفسه والقدرة على الصمود أمام كل الاختبارات.

وقال شي إن الحزب الشيوعي الصيني اعتبر دائما الساعي لسعادة الشعب الصيني والكفاح من أجل النهضة العظيمة للأمة الصينية، كالتطلعات والمهمة الأصلية له، مضيفا أن الحزب لا يدخر جهدا في متابعة هذه الأهداف ونال دعما قويا ومخلصا من الشعب.

ومع ذلك أضاف شي، أن الإصلاح الذاتي للحزب يواجه مهام شاقة وطويلة الأجل ولا يتعين السماح لأي فكر يتعلق بالتوقف أو الراحة.

ودعا إلى بذل الجهود المتواصلة لتطهير الحزب وبناء فريق من المسؤولين بكفاءات عالية يتسمون بالولاء والنزاهة والحس القوي بالمسؤولية.

وأكد شي على أنه يتعين على أعضاء الحزب والكوادر، وخاصة الكوادر القيادية، التحلي بالشجاعة لمحاربة السلوك الذي يضعف قيادة الحزب ويزعزع أساس حوكمة الحزب وينتهك الانضباط السياسي للحزب وقواعده.

وأشار إلى أنه ينبغي على الكوادر القيادية من جميع المستويات، استخدام سلاح النقد والنقد الذاتي ودعم الحقيقة وتصحيح الأخطاء.

المصدر:Arabic China com