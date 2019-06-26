اتفاق الديمقراطيين الاشتراكيين واليساريين على تشكيل حكومة أقلية في الدنمارك

أعلنت زعيمة الديمقراطيين الاشتراكيين في الدنمارك ميته فريديريكسن، عزمها على تشكيل حكومة أقلية عقب توصلها لاتفاق مع 3 أحزاب من اليسار ويسار الوسط، بعد أسابيع من الانتخابات العامة.

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وقالت فريديريكسن: "الآن وصلنا إلى الهدف المنشود (...) لقد أظهرنا أنه عندما يصوّت الدنماركيون كما فعلوا، فإن غالبية جديدة يمكن أن تحول آمالهم إلى أفعال".

وأضافت "أنها الوثيقة السياسية الأولى من نوعها في العالم، التي تحدد بالفعل الطموحات الخضراء".

وتابعت: "سوف نطور خطة مناخية، وقانونا ملزما حول المناخ ونقلص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 70%".

وفازت الكتلة، التي يقودها الديمقراطيون الاشتراكيون، من يسار الوسط، بـ91 مقعدا، من مقاعد البرلمان البالغة 179.

وستكون فريديركسن، البالغة 41 عاما، أصغر رئيس وزراء في تاريخ الدنمارك.

وفاز الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض بانتخابات 5 يونيو، ليطيح برئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسين الذي كان يرأس حكومة أقلية أيضا.

وهيمنت على الانتخابات العامة مناقشات ساخنة بشأن قضايا تغير المناخ، والهجرة، وتقليص مخصصات الرعاية الاجتماعية.

المصدر:AFP