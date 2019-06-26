أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنها ستزيد اعتبارا من يوم غدا الخميس سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل "نطنز" النووي.

وقال المتحدث باسم المنظمة عباس كمالوندي: "سنزيد غدا الخميس سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز النووي"، مشيرا إلى أن "مدخرات إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب ستتجاوز غدا حاجز الـ300 كغم".

يتبع...