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الذرية الإيرانية: مدخرات طهران من اليورانيوم منخفض التخصيب ستتجاوز غدا حاجز الـ300 كغم

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: سنزيد غدا الخميس سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل "نطنز" النووي

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منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: سنزيد غدا الخميس سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل
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أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنها ستزيد اعتبارا من يوم غدا الخميس سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل "نطنز" النووي.

وقال المتحدث باسم المنظمة عباس كمالوندي: "سنزيد غدا الخميس سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز النووي"، مشيرا إلى أن "مدخرات إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب ستتجاوز غدا حاجز الـ300 كغم".

يتبع...

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