كشفت نيكاراغوا أن قواتها المسلحة ألقت القبض أمس على 4 رجال يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" تسللوا إلى البلاد من كوستاريكا، بعد تقارير عن اقتراب التنظيم من حدود الولايات المتحدة.

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وأعلنت الشرطة في نيكاراغوا، أن اثنين من الأربعة مصريان وأن الآخرين عراقيان وأوضحت أن من المنتظر ترحيل الأربعة إلى كوستاريكا التي وصلوا منها.

وكشفت الشرطة عن أسماء المعتقلين وجنسياتهم وهم المصريان محمد إبراهيم ومحمود عيسى، والعراقيان أحمد غانم محمد الجبوري، ومصطفى علي محمد ياهوب.

وقالت إن المشتبه بهم تم القبض عليهم خلال عملية للجيش في مقاطعة ريفاس، التي وصلوا إليها بشكل غير قانوني من كوستاريكا المجاورة.

وتتطابق هذه الأسماء والألقاب (ثلاثة من المعتقلين الأربعة) مع شخصيات 3 إرهابيين أبلغت عنهم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية وأرسلت إشعارا بأسمائهم وصورهم إلى الشرطة الفيدرالية المكسيكية من قبل.

وترجح السلطات الأمريكية أن الولايات المتحدة كان يمكن أن تكون مقصد سفرهم.

المصدر: "رويترز"+"نوفوستي"