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ظريف يتهم بولتون بالتآمر من أجل الحرب على إيران

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ظريف يتهم بولتون بالتآمر من أجل الحرب على إيران
Reuters POOL New
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
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اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ما أسماه "الفريق ب" الذي يقصد به مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بالتآمر من أجل شن حرب على إيران.

وكتب ظريف في تغريدة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "هل تريدون أن تعرفوا لماذا أصبح أولئك الذين لديهم سجل موثق من كره الدبلوماسية مهتمين بالمفاوضات فجأة؟ اقرأوا وصفة جون بولتون من عام 2017 لتدمير خطة الأعمال المشتركة (الخاصة بالاتفاق النووي)".

وأرفق تغريدته بالرابط لمقال كتبه بولتون في مجلة "ناشنال ريفيو" حول إيران في 2017.

وأضاف أن "إيران لم تترك طاولة المفاوضات أبدا. ودفع "الفريق ب" بالولايات المتحدة نحو الانسحاب، بينما كان يتآمر من أجل الحرب".

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وسبق لظريف أن اتهم "الفريق ب" الذي يضم جون بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسب قوله، بأنه دفع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو نزاع مع إيران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين أنها ستفرض عقوبات على ظريف في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

المصدر: RT

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