تشييع جثمان الرئيس القبرصي السابق خريستوفياس

شيع جثمان الرئيس القبرصي السابق ديمتريس خريستوفياس، الذي توفي يوم 21 يونيو، عن عمر ناهز الـ 72 عاما عقب إدخاله المستشفى قبل شهر، وجرى التشييع بمراسم شرف رسمية.

وتولى خريستوفياس، منصب الرئاسة في جمهورية قبرص، في الفترة من 2008 إلى 2013، وقبل ذلك تولى رئاسة البرلمان خلال 7 سنوات.

وبقي خريستوفياس لسنوات طويلة، زعيما للحزب الشيوعي القبرصي "أكيل" - من عام 1988 ولغاية 2008.

وكان من أنصار تعزيز العلاقات بين بلاده وروسيا. وفي عام 2010، قلد "وسام الصداقة "الروسي على مساهمته الشخصية الكبيرة، في تطوير العلاقات الروسية القبرصية.

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وحضر مراسم التشييع، الرئيس القبرصي الحالي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس، والسفراء الأجانب المعتمدين في قبرص، وكبار السياسيين في قبرص واليونان، وحشد كبير من المواطنين القبارصة.

المصدر: نوفوستي