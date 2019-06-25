روحاني في اتصال مع ماكرون: طهران لا تسعى للحرب مع واشنطن

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن طهران لا تسعى للحرب مع الولايات المتحدة، قائلا إن الجيش الإيراني سيرد بشكل حاسم على أي تجاوز أمريكي.

ووفقا لبيان صدر عن الرئاسة الإيرانية، فقد أكد روحاني لماكرون أن الجيش الإيراني سيرد "بشكل حاسم وقاطع" على أي تجاوز أمريكي جديد للأجواء الإيرانية.

وجاء في البيان: "أكد روحاني أن الولايات المتحدة هي العامل الأساسي لزيادة حدة التوتر في المنطقة"، مضيفا أن الظروف ستتغير كليا إن نفذ الأوروبيون الاتفاق النووي وأوفوا بتعهداتهم في مجالي البنوك وتصدير النفط.

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من جانبه، أكد ماكرون أن "على الجميع العمل لأجل الحد من التوتر والإجراءات الاستفزازية في المنطقة"، مضيفا أن "الكثير من القرارات الأمريكية للاستهلاك الداخلي فحسب"، حسب الرئاسة الإيرانية.

المصدر: RT