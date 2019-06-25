وزير خارجية بريطانيا: لا نتوقع طلبا أمريكيا بالانضمام إلى حرب ضد إيران

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الثلاثاء، إنه لا يتوقع أن تطلب الولايات المتحدة، من بلاده الدخول في حرب مع إيران.

وأضاف أمام البرلمان: "الولايات المتحدة هي حليفنا الأقرب ونتحدث إليها طوال الوقت، وننظر بعناية في أي طلب منها، لكن لا يمكنني تصور أنها ستطلب أو أننا سنوافق على أي تحركات للدخول في حرب".

وتابع هانت، المرشح لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة البريطانية: "الرسالة التي نبعث بها لشركائنا في الاتحاد الأوروبي، خاصة الفرنسيين والألمان، هي أن هذا أسبوع حاسم بالنسبة لبرنامج إيران النووي، ومن المهم للغاية أن يلتزموا بذلك الاتفاق التزاما تاما".

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات جديدة على إيران، استهدفت المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إلى جانب مسؤولين إيرانيين كبار، على أن يفرض المزيد من العقوبات الأسبوع المقبل على وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف.

وكان ترامب قال إنه أوقف ضربة على إيران قبل 10 دقائق من بدئها، وذلك عقب إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة تجسس أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي في محافظة هرمزكان جنوبي إيران، فيما قالت واشنطن إن الطائرة أسقطت في المجال الجوي الدولي.

المصدر: رويترز