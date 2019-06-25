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أردوغان: مليون سوري سيعودون لبلادهم بعد إعلان المنطقة الآمنة

أخبار العالم

أردوغان: مليون سوري سيعودون لبلادهم بعد إعلان المنطقة الآمنة
Reuters MURAD SEZER
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رجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عودة مليون سوري من تركيا إلى بلادهم، بعد إعلان المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا على امتداد الحدود التركية السورية.

وقال الرئيس التركي في كلمة أمام أعضاء حزبه: "نحاول توسيع المنطقة الآمنة على امتداد حدودنا بقدر المستطاع حتى يتمكن اللاجئون السوريون في بلادنا من العودة لبلادهم".

وأضاف: "في الوقت الراهن عاد 330 ألف سوري لكنني أعتقد أنه عند حل المشاكل في منبج وشرق الفرات، سيصل العدد سريعا إلى مليون".

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واستقبلت تركيا، أكبر عدد من اللاجئين السوريين بلغ 4 ملايين شخص، ما يتسبب أحيانا بتوترات بين الأتراك والسوريين في البلد المضيف.

وتحاول أنقرة إقناع واشنطن بإعلان منطقة آمنة خارج الحدود التركية في شمال شرقي سوريا، حيث تدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، والتي يعتبرها الأكراد "منظمة إرهابية".

المصدر: "رويترز"

 

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