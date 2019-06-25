ظريف يسأل الأمريكيين: كم قتلتم من البشر بسلاحكم النووي؟

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف تأكيده أن إيران لن تسعى أبدا لامتلاك السلاح النووي، سائلا الأمريكيين: كم قتلتم أنتم بسلاحكم النووي؟

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ودهش ظريف لحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره إلغاء ضربة عسكرية على إيران لأنها كانت ستودي بحياة 150 شخصا، على الرغم من استخدام الولايات المتحدة أسلحة نووية في الماضي أدت إلى إزهاق أرواح مئات آلاف الأشخاص.

وأضاف ظريف: "هل كنتم قلقين بالفعل على 150 شخصا؟ كم قتلتم أنتم بسلاحكم النووي؟ ما عدد الأجيال التي أبيدت بهذه الأسلحة؟ نحن رواد مكافحة مثل هذه الأسلحة. نحن من لا يسعى أبدا وراء الأسلحة النووية على أساس رؤيتنا الشرعية".

وأكد على "تویتر"، أن ترامب كان على حق حين قال إنه ليس للعسكريين الأمريكيين أي عمل في الخليج.

المصدر: "رويترز" ووكالات إيرانية