لافروف: واشنطن تحاول منع تطبيع العلاقات بين روسيا وجورجيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة تحاول منع تطبيع العلاقات بين روسيا وجورجيا، الذي لوحظ في السنوات الأخيرة.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، في حديث للصحفيين اليوم: " لدينا مخاوف من أن الزملاء الأمريكيين، يحاولون وفي هذه الحالة، بذل كل ما في وسعهم لمنع تطبيع العلاقات بين روسيا وجورجيا".

وأكد لافروف، أن هذا التطبيع ظهر ولوحظ بشكل واضح جدا.

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ووقعت في جورجيا في الأيام الماضية، تظاهرات ومحاولة اقتحام مبنى البرلمان الجورجي من قبل المحتجين، الذين امتعضوا من جلوس برلماني روسي على مقعد رئيس البرلمان الجورجي، أثناء دورة الجمعية البرلمانية الأرثوذكسية في تبليسي.

وفي يوم 21 يونيو، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحظر على شركات الطيران الروسية القيام برحلات إلى جورجيا اعتبارا من 8 يوليو المقبل.

وبعد ذلك أعلنت وزارة النقل الروسية، عن تعليق تحليق طائرات شركات الطيران الجورجية فوق أراضي روسيا، اعتبارا من 8 يوليو المقبل.

المصدر: وكالات