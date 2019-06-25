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روسيا.. الحكم على بولندي بالسجن 14 عاما بتهمة محاولة الحصول على مكونات "إس 300"

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روسيا.. الحكم على بولندي بالسجن 14 عاما بتهمة محاولة الحصول على مكونات
Sputnik
المواطن البولندي المتهم ماريان رادزفسكي
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أدانت محكمة مدينة موسكو المواطن البولندي ماريان رادزفسكي بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي "للتجسس" وحكمت عليه بالسجن المشدد لمدة 14 عاما.

وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أنه ألقي القبض على المتهم بالجرم المشهود أثناء محاولته الحصول على مكونات سرية لمنظومات الدفاع الجوي الصاروخي "إس 300"، لنقلها لاحقا إلى بولندا.

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كما كشف التحقيق أن رادزفسكي عمل لصالح مؤسسة بولندية، تعتبر المورّد الرئيسي للقوات المسلحة والقوات الخاصة في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أنه بوسع المتهم استئناف الحكم الصادر عليه بالطريقة المنصوص عليها في القانون الروسي.

المصدر: RT

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