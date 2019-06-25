دبلوماسي سوري: لن نضحّي بإيران كرمى لعيون أنظمة تآمرت على سوريا

قال القائم بالأعمال السوري في الأردن أيمن علوش، إن سوريا لن تضحي بعلاقاتها مع إيران في مقابل العودة إلى مقعدها في الجامعة العربية.

وأضاف علوش في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "لقد وثّقنا علاقاتنا مع إيران بعد انتصار الثورة بسبب مواقفها المشرفة تجاه القضية الفلسطينية، وتوثقت هذه العلاقات مع وقوف إيران مع سوريا خلال الحرب عليها".

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وتساءل: "كيف يمكن أن نضحّي بمن وقف مع سوريا والعرب لصالح الأنظمة التي تآمرت على سوريا وتذهب إلى إقامة علاقات مع المحتل وتعتبره الصديق الصدوق، في حين تعتبر من يقف ضد هذا المحتل بالعدو".

وتابع: "حتى تستحق الجامعة العربية اسمها، لا بدّ أن تعود لثوابتها في الأمن القومي العربي ومواقفها السابقة تجاه المحتل الصهيوني. وليس المهم عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بل استعادة الجامعة دورها في أن تمثل إرادة شعوبها".

المصدر: "سبوتنيك"