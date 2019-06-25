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صحفي إسرائيلي يشرب نخب "شرق أوسط جديد" في البحرين!

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صحفي إسرائيلي يشرب نخب
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نشر الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد صورة له وهو يعاقر "جعة لبنانية" في البحرين، وكتب تعليقا مرفقا يقول: "مع البيرة اللبنانية في البحرين. شرق أوسط جديد".

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وقبيل ذلك، نشر باراك رافيد، مراسل القناة 13 الإسرائيلية صورة له في الطائرة، معلنا أنه متوجه إلى عمان في طريقه إلى البحرين لتغطية المؤتمر الاقتصادي "المثير للجدل".

وتباهى رافيد في السياق بأنه وقد قضى 13 عاما يجوب العالم لتغطية الأحداث، إلا أن رحلته هذه المرة هي الأكثر إثارة، إذ أنها المرة المرة الأولى التي يسمح فيها للصحفيين الإسرائيليين بدخول البحرين.

المصدر: RT

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