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الاستخبارات الأمريكية: كيم غير مستعد للتخلي عن برنامجه النووي

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الاستخبارات الأمريكية: كيم غير مستعد للتخلي عن برنامجه النووي
Reuters KCNA
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صرح مدير وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية روبرت آشلي بأن كوريا الشمالية ليست مستعدة للتخلي عن برنامجها النووي.

وقال آشلي في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لا نزال نحن في أجهزة الاستخبارات متمسكين بالتقييمات أن (الزعيم الكوري الشمالي) كيم جونغ أون غير مستعد للتخلي عن النووي".

ويأتي ذلك على خلفية تبادل رسائل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم جونغ أون.

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وأعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن أمله بأن يمهد ذلك الطريق إلى استئناف المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن يبدأ ترامب زيارته لكوريا الشمالية التي ستستغرق يومين، السبت المقبل، وسيبحث موضوع الملف النووي لكوريا الشمالية مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن يوم الأحد المقبل.

المصدر: رويترز

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