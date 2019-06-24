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سجن أمريكي 12 عاما أدين بالتخطيط لانقلاب في فيتنام

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سجن أمريكي 12 عاما أدين بالتخطيط لانقلاب في فيتنام
Reuters JORGE SILVA
صورة من الأرشيف
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أصدرت محكمة في فيتنام حكما بالسجن 12 عاما على مواطن أمريكي متهم بـ "محاولة الانقلاب على الدولة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن محامي المتهم مايكل فونغ منه نغوين قوله إن موكله اعترف بذنبه وطلب تقليص مدة سجنه ليتمكن من العيش مع عائلته مجددا.

واتهم نغوين بتحريض الفيتناميين على الانضمام إلى الاحتجاجات ومحاولة الاعتداء على مقرات المؤسسات الحكومية في العاصمة هانوي ومدينة هو تشي منه جنوبي البلاد بزجاجات مولوتوف.

وحكمت المحكمة كذلك بالسجن 8 و10 سنوات على فيتناميين اثنين في القضية ذاتها.

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وأعربت السفارة الأمريكية لدى فيتنام عن خيبة أملها إزاء حكم المحكمة، مضيفة أن الولايات المتحدة ستبذل جهودا على مختلف المستويات في ما يخص قضية نغوين.

يذكر أن مايكل فونغ منه نغوين (55 عاما) ولد في فيتنام، لكنه عاش الجزء الأكبر من حياته في الولايات المتحدة. واعتقلته السلطات الفيتنامية في يوليو عام 2018 للاشتباه بممارسته نشاطا معاديا للحكومة.

المصدر: رويترز

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