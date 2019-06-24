مجلس الأمن يدين الهجمات على ناقلات النفط في الخليج ويعتبرها تهديدا جديا

دان مجلس الأمن الدولي الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في منطقة الخليج، واعتبرها تهدد أمن المنطقة بشكل جدي.

وقال السفير الأمريكي بالوكالة لدى الأمم المتحدة، جوناثان كوهين لمجلس الأمن، إن "سياسة واشنطن بشأن طهران لا تزال في الإطار الاقتصادي والدبلوماسي بهدف إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف كوهين في تصريح صحفي عقب جلسة المجلس المغلقة، "أخبرنا المجلس بأن الأدلة الأمريكية تظهر أن إيران هي المسؤولة عن الهجمات على الناقلات التجارية في منطقة الخليج في شهري مايو ويونيو".

من جهته، قال سفير الكويت لدى الامم المتحدة، منصور العتيبي في بيان عقب اجتماع لمجلس الأمن، إن "أعضاء المجلس يحثون الأطراف المعنية وجميع دول المنطقة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ الإجراءات للحد من التصعيد وإنهاء التوتر".

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وطلبت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مغلقة بشأن إيران، في مذكرة وزعتها بعثة واشنطن لدى الأمم المتحدة.

وأكد دبلوماسيون أمريكيون أنهم ينوون "إحاطة المجلس بشأن آخر المستجدات بخصوص إيران وتقديم مزيد من المعلومات عن التحقيق في الهجوم على ناقلات النفط في الخليج".

وتصاعد التوتر في المنطقة إثر استهداف ناقلتين في خليج عمان الأسبوع الماضي من قبل جهة مجهولة واتهام الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية لإيران بالوقوف وراء حادث هو الثاني من نوعه خلال شهر، فيما ترفض طهران بشدة هذه الاتهامات.

المصدر: رويترز