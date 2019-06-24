ماكرون يدعو لتسوية الوضع في إيران بطرق دبلوماسية

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إلى حل مشكلة إيران بالطرق الدبلوماسية، وليس عن طريق تصعيد التوتر.

وفي حديث للصحفيين، شجب ماكرون بشدة، جميع أشكال التصعيد أو العدوان.

وقال: "سنحاول إجراء حوار. ويجب علينا العثور على حل بناء بهدف ضمان، الأمن الجماعي الإقليمي".

وأعلن ماكرون، عن نيته مناقشة الوضع حول إيران، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان.

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وذكر ماكرون، أنه على خلفية التوترات المتزايدة في المنطقة، أرسل مستشاره الدبلوماسي إيمانويل بون، إلى طهران الأسبوع الماضي للتفاوض.

ويتزايد التوتر في منطقة الخليج بشكل متسارع، بعد استهداف ناقلات للنفط قرب المياه الإقليمية الإماراتية، وفي مياه خليج عمان. واتهمت واشنطن، الجانب الإيراني بالوقوف خلف الهجمات، ولكن طهران نفت ذلك.

وقبل أيام، أعلنت طهران أن دفاعها الجوي أسقط طائرة أمريكية دون طيار انتهكت المجال الجوي الإيراني. من جانبه، نفى البنتاغون الرواية الإيرانية، وأكد أن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية بمحاذاة الحدود الإيرانية.

المصدر: "إنترفاكس"