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المندوب الإيراني: لا نقبل بالحوار مع واشنطن تحت التهديد

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المندوب الإيراني: لا نقبل بالحوار مع واشنطن تحت التهديد
Reuters Leonhard Foeger
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قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت رواندي إن العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران تظهر عدم احترام واشنطن للقانون الدولي، مؤكدا أن بلاده لا تقبل بحوار تحت التهديد.

وذكر رواندي أن العقوبات الأمريكية الجديدة لا تشجع على الحوار، داعيا الأمين العام للمنظمة الدولية للعب دور في جمع الأطراف المعنية بالأزمة من أجل حوار حقيقي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من يوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إلى جانب مسؤولين إيرانيين كبار.

وأوضح أنها تأتي ردا على إسقاط إيران للطائرة المسيرة الأمريكية فوق مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

وقال ترامب إنه لا يسعى لنزاع مع إيران، وإنه يريد من طهران أن "توقف دعم الإرهاب".

المصدر: RT + وكالات

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