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من هم القادة في الحرس الثوري الإيراني الذين استهدفتهم العقوبات الأمريكية؟

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من هم القادة في الحرس الثوري الإيراني الذين استهدفتهم العقوبات الأمريكية؟
Reuters Stringer
الحرس الثوري الإيراني (صورة من الأرشيف)
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 من القياديين الكبار في الحرس الثوري الإيراني ردا على إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية فوق مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

وطالت العقوبات الأمريكية الجديدة كلا من:

 

  • علي رضا تنكسيري قائد القوة البحرية للحرس الثوري الذي أشارت الخزانة الأمريكية إلى أنه هدد بإغلاق مضيق هرمز

  • أمير علي حاجي زاده قائد القوات الجوية للحرس الثوري الذي تعتبره الولايات المتحدة مسؤولا عن إسقاط الطائرة

  • محمد باكبور قائد القوة البرية للحرس الثوري الذي تفرض عليه العقوبات بسبب دور قواته في سوريا

  • 5 قادة في الوحدات البحرية في الحرس الثوري 

 

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ترامب يفرض عقوبات على المرشد الإيراني خامنئي
ترامب يفرض عقوبات على المرشد الإيراني خامنئي

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع مرسوما اليوم الاثنين بفرض عقوبات جديدة على إيران ردا على إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية يوم 20 يونيو الجاري.

واستهدفت العقوبات المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي والقادة الـ 8 المذكورين. كما أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هذا الأسبوع.

المصدر: وكالات

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